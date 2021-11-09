أمن طرق مكة يقبض على قائد مركبة بحوزته 123 كيلوجرامًا من القات

جرى توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاص

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق، من القبض على مواطن، بحوزته 123 كيلو جرامًا من القات المخدر مخفية داخل حقائب في مركبته.

وجرى توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.