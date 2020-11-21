سرعة الرياح تُوقف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي

تسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية

أوقف ميناء جدة الإسلامي -قبل قليل- حركة الملاحة البحرية بالـميناء؛ بسبب سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وذكر حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت شهود العديد من مناطق المملكة رياح مثيرة للأتربة وتدني مستوى الرؤية، ومن ضمنها منطقة مكة المكرمة.