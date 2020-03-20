"الشهراني" إلى رتبة عقيد بالقوات المسلحة

بعد صدور الأمر السامي بترقيته

قلّد السفير السعودي بالسودان علي حسن جعفر، المقدم ظافر حزام الواهبي الشهراني بالقوات المسلحة رتبة عقيد بعد صدور الأمر السامي بترقيته.

وبهذه المناسبة عبر الشهراني عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي عدها وسام فخر وحافزاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة دينه ثم مليكة ووطنه.