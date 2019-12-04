"الرقابة والتحقيق" تتفقد دور الحماية الاجتماعية بالرياض

للتأكد من توفر الخدمات للنزلاء وسبل الراحة للمقيمين بها

نفّذ فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالرياض، صباح اليوم، جولات تفقدية على التأهيل الشامل ودور الحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها، وجاءت هذه الجولات؛ للتأكد من توفر الخدمات للنزلاء، وتفقد الوجبات الغذائية، والمراقبة والرعاية الصحية، ونظافة الدور وصيانتها.

وأشار أحد العاملين بالمراكز إلى أن مراقبي الهيئة قاموا بجولات شَمِلت جميع أجزاء المبنى، وقاموا بمناقشة المسؤولين بالمركز؛ للتأكد من قيام المركز بأداء عمله بالشكل المطلوب، وبما يضمن توفر جميع سبل الراحة للمقيمين به.