بحضور وزير الصناعة.. انطلاق فعاليات منتدى التسويق بنسخته الرابعة غدًا

يستمر يومين.. ويضم 12 جلسة تغطي كثيرًا من المواضيع البارزة والمهمّة

أعلنت جمعية التسويق هذا الشهر تنظيمها لمنتدى التسويق في نسخته الرابعة؛ حيث يعتبر أهم وأكبر الفعاليات التسويقية في المملكة.

ويهدف المنتدى منذ تأسيسه إلى إثراء المحتوى التسويقي والإسهام المباشر في تطويره وتنميته؛ سعيًا من الجمعية في جعله رائدًا للقطاع محليًّا وإقليميًّا لضمان إبراز الطاقات السعودية المميزة، مع تسليط الضوء على الحراك التسويقي المميز في البلاد الذي يعتبر الأكثر تميزًا في المحيط العربي والإقليمي.

وقرّرت الجمعية إقامة المنتدى خلال يومَي الأحد والاثنين الموافق ٢٤-٢٥ أكتوبر الحالي في مدينة الرياض.

وسيضمّ برنامج المنتدى هذا العام ١٢ جلسة متنوعة تغطّي كثيرًا من المواضيع البارزة والمهمّة في الكثير من القطاعات الحيوية، ليعكس أبرز التجارب التسويقية ويسلط الضوء على أهم التحديات والمستجدات في السوق المحلي والإقليمي وأثرها على أداء السوق السعودي.

وأكدت الجمعية تميز هذه النسخة بإطلاقها تحديًا للمسوقين؛ حيث يناقش تحديات التسعير التي تواجه المطاعم والمقاهي الصغيرة في المملكة من خلال استعراض حالات دراسية حقيقية بمشاركة طلاب وطالبات تخصص التسويق في المملكة وبعض المطاعم والمقاهي الناشئة التي تواجه تحديات في تبنّي استراتيجيات تسعير مناسبة تمكّنهم من الاستمرار والمنافسة، ذلك إلى جانب ما سيشهده اليوم الأول من حضور شخصي لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف مشاركًا بكلمة الافتتاح للحديث عن جهود الوزارة والمنظومة الصناعية في تسويق المنتجات الصناعية السعودية عالميًّا.

وستشهد هذه النسخة إطلاق بعض المبادرات الشبابية التسويقية وتوقيع بعض الاتفاقيات والشراكات فيما بين جمعية التسويق وعدد من الجهات، لاستكمال دور الجمعية من خلال فعالياته الرئيسية كمحفز للقطاع التسويقي وللنمو وتعزيز دور المسوقين السعوديين.

وستكون النسخة الرابعة بشراكة العديد من الجهات والمؤسسات المميزة؛ وهم: جاهز، الشركة السعودية للكهرباء، ناس للطيران، طويق، تمور، وX-ways . ويفخر المنتدى من خلال هذه الشراكات التي يعزّز ويقوي من خلالها علاقتنا في الجهات والمؤسسات الداعمة لفعاليات ومبادرات جمعية التسويق من القطاعين الحكومي والخاص لضمان استمرار وتطور ونمو محتوى المنتدى وأثره على قطاع التسويق.