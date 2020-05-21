الكويت تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 18609

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 18609 حالات، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 129 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 320 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5205 حالات.