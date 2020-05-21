الكويت تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 18609 حالات، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 129 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 320 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5205 حالات.فيروس كورونا الجديد
ارتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 18609
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 18609 حالات، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 129 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 320 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5205 حالات.