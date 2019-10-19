الإمارات تحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان "حتى إشعار آخر"

دعت الموجودين إلى المغادرة بسبب التطورات الأمنية الأخيرة

حذّرت الإمارات العربية المتحدة مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.

وعزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - بحسب وكالة أنباء الإمارات - هذا التحذير نظراً للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة في لبنان، داعيةً مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية لبنان

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19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 10:17 AM

دعت الموجودين إلى المغادرة بسبب التطورات الأمنية الأخيرة

الإمارات تحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان "حتى إشعار آخر"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذّرت الإمارات العربية المتحدة مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.

وعزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - بحسب وكالة أنباء الإمارات - هذا التحذير نظراً للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة في لبنان، داعيةً مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة.

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