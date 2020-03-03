الصين.. أقل حصيلة إصابات بكورونا "منذ ظهوره"

إجمالي الإصابات وصل لـ80151 والوفيات 2943

أعلنت الصين عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، في أدنى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس المستجد قبل ستة أسابيع.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الثلاثاء: إن البر الرئيسي الصيني سجل 125 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين، انخفاضًا من 202 حالة في يوم الأحد.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة في البر الرئيسي حتى الآن إلى 80151 حالة.

وبلغ عدد الوفيات في البر الرئيسي الصيني 2943 بحلول نهاية الاثنين بزيادة 31 حالة وفاة عن يوم الأحد.

وسجل إقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس، 31 حالة وفاة جديدة منها 24 في ووهان عاصمة الإقليم.