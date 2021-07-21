"الخدمات الطبية" بالداخلية تعايد المرضى بالهدايا والزهور

قامت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، بجولات معايدة للمرضى المنومين في مستشفيات قوى الأمن بالرياض ومكة المكرمة والدمام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لدور المسؤولية الاجتماعية تجاه المرضى.

وتضمن برنامج الزيارة تقديم بطاقات معايدة وزهور وهدايا بهذه المناسبة، متمنين للجميع الشفاء والعافية الدائمة.