"فيصل التخصصي" يدعو إلى مراجعته لاستبدال أقراص عمّمت عليها "الغذاء والدواء"

المستشفى أكد أن المرضى خارج الرياض يمكنهم الاستبدال عن طريق البريد الدوائي

دعا مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بناءً على تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء، بشأن سحب تشغيلات من مستحضر أقراص رانيتيدين "زايداك"، المرضى المراجعين للمستشفى الذين يتوافر لديهم الدواء، إلى التواصل مع قطاع الصيدلية لاستبداله.

وأفاد المستشفى، اليوم، في تنبيه له بضرورة مراجعة المرضى المراجعين له أو لمركز الأبحاث، للصيدلية لاستبدال الدواء خلال ساعات العمل الرسمية، لافتاً إلى أن المرضى خارج مدينة الرياض يمكنهم طلب الاستبدال عن طريق البريد الدوائي 920012312.

وأضاف، أن التشغيلات المعلن عنها تشمل "WB0194- WB0148 – WB0155"، لافتة إلى أنه لمعرفة رقم التشغيلة المعلن عنه يمكن إيجاده على جانب العلبة أعلى تاريخ الصنع.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد قررت سحب مستحضر وتعليق تسجيل 5 مستحضرات أخرى تحتوي على مادة "رانيتيدين" احترازياً لاحتمالية وجود شوائب فيها من مادة N-Nitrosodimethylamine (NDMA) المصنّفة بأنها مادة يُحتمل أن تكون مسرطنة.

يأتي ذلك بعد أن رصدت الهيئة تقارير من جهات رقابية عالمية تفيد باحتمالية وجود شوائب بكميات قليلة من مادة N-Nitrosodimethylamine (NDMA) في بعض المستحضرات المحتوية على مادة رانيتيدين بما في ذلك مستحضر Zantac®.

وأشارت "الغذاء والدواء"، إلى أنها درست أسباب احتمال ظهور تلك الشوائب لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة ومأمونية المستحضرات المسوقة المحتوية على مادة "رانيتيدين"، وبعد مراجعة تقرير شركة (GLAXO SAUDI ARABIA) تبين أن مصدر المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المستحضر هو أحد أسباب ظهور الشوائب، وبناءً على ذلك تقرر تعليق وسحب المستحضر أدناه بجميع تراكيزه وأشكاله الصيدلانية المسجلة.

وأشارت الهيئة إلى وجود بدائل علاجية يمكن استخدامها بعد الرجوع للطبيب المعالج، داعية المجتمع والممارسين الصحيين، إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أيّ أعراض جانبية للأدوية عن طريق الرقم المجاني: 8002490000، أو الفاكس: 00966112057662، أو الرقم الموحد: 19999، أو البريد الالكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa، أو الرابط: https://ade.sfda.gov.sa