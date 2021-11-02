جدة.. اعتماد 194 جامعاً لإقامة صلاة الاستسقاء

عقب توجيه خادم الحرمين بإقامتها الخميس المقبل

اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي 194 جامعاً بمختلف أحياء المحافظة لإقامة صلاة الاستسقاء بها الخميس المقبل وذلك عقب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس القادم.

وأوضح "شراحيلي" أن صلاة الاستسقاء ستقام بعد الشروق بـ15 دقيقة حسب تقويم أم القرى، داعياً إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.