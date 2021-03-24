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ثمّن للقيادة الرشيدة رؤيتها التي تعني مزيدًا من التنمية في المجال

"الجاسر": تمديد عقد "سابتكو" يضمن استقرار سوق النقل وتطوير المنافسة

وجّه وزير النقل صالح الجاسر، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تمديد عقد التزام الشركة السعودية (سابتكو) لمدة عام.

وقال الجاسر: إن هذا القرار يضمن استقرار سوق النقل بالحافلات بين المدن السعودية، ويمهد لتطوير وفتح المنافسة في هذا النشاط الواعد.