





1

ضمن عدة قرارات اتخذها المجلس في اجتماعه اليوم

جامعة جازان: إنشاء مركز لقادة المستقبل وابتعاث 55 عضو هيئة تدريس

65

عقد اليوم مجلس جامعة جازان جلسته الثالثة للعام الجامعي الحالي برئاسة مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري للجامعة.



وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات منها، الموافقة على تعيين عدد (20) من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة معيد وأستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة عدد (35) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير، والدكتوراه في تخصصات مختلفة.



وأضاف الدكتور أبو راسين أنه تقرر إنشاء "مركز قادة المستقبل" بجامعة جازان، وإقرار ضوابط الابتعاث للمعيدين والمحاضرين، وترقية وحدة تعليم اللغات إلى "مركز تعليم اللغات" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ودمج (كلية المجتمع) مع (عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر) في كيان واحد تحت مسمى (كلية الدراسات التطبيقية والشراكة المجتمعية) تمنح درجة الدبلوم، ودمج قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مع معهد اللغة الإنجليزية في كيان واحد تحت مسمى (كلية اللغات الأجنبية)، والموافقة على ندب وإعارة ونقل عدد من أعضاء هيئة التدريس.