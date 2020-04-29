بالفيديو.. ذئب يتجول داخل حي سكني يكتظ بالأهالي بالأفلاج

وثقته عدسة مواطن لم يسعفه الوقت لاصطياده

وثقت عدسة أحد مواطني حي الهلالي بالهدار في محافظة الأفلاج أمس تجوّل ذئب بالحي في وقت مبكر داخل حي سكني يكتظ بالسكان.

وفي التفاصيل، قال المواطن فهد حشان النتيفات الذي وثق المقطع إنه تفاجأ وهو واقف أمام منزله بالهلالي بالهدار بمحافظة الأفلاج مساء أمس بعبور ذئب وتجوله بالشارع داخل الحي السكني الذي يقطن به.

وتابع خلال حديثه لـ"سبق": لم يسعفني الوقت لاصطياده، ليلوذ بالفرار للجبل، مشيراً إلى أنه رصد كذلك قبل ثلاثة أيام أثر الذئب حول إحدى حظائر الماشية بالهدار.

يُذكر أن الذئاب المفترسة تهاجم حظائر الماشية بين الحين والآخر في الهدار وبعض مراكز المحافظة التي تقع بالقرب منها الجبال للتحصن بها، فيما يعد رصد تجولها في الأحياء ظاهرة جديدة لم يعتدها الأهالي هناك.