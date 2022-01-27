فريق تقييم الحوادث: سنعلن عن نتائج التحقيقات باستهداف مركز احتجاز في صعدة فور استكمالها

أكد أن المعنيين باشروا إجراءات التحقيق وجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة به

أعلن الفريق المشترك لتقييم الحوادث، أنه بناءً على ما رصده حول ما تم تداوله في مختلف وسائل الإعلام، وكذلك البيانات الصادرة من جهات رسمية، عن استهداف قوات التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة بتاريخ (21‏/‏ 1/ 2022م)، يؤكد الفريق المشترك أنه يتابع كافة ما يصدر حول العمليات العسكرية في اليمن؛ التزامًا منه بالمهنية والشفافية والحيادية والمصداقية.

وأضاف: منذ الساعات الأولى لتداول الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، باشر المعنيون بالفريق المشترك إجراءات التحقيق وجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة به، وسوف يقوم الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالإعلان عن النتائج فور استكمال تحقيقاته.