تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة عسير

تصحب برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار ‏رعدية على منطقة عسير، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى 8 ‏مساءً.

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18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 07:22 PM

تصحب برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار ‏رعدية على منطقة عسير، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى 8 ‏مساءً.

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