"أمانة الشرقية" تكشف عن ٤٢٠ فرصة استثمارية في مختلف المجالات

ضمن ملتقى "بيبان" وتضمنت حلبة سيارات وألعابًا مائية ومنتجعات سياحية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن طرح ودراسة عدد من المشاريع الترفيهية، ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية المطروحة أو المزمع طرحها خلال العام الميلادي الجاري والبالغ عددها ٤٢٠ فرصة استثمارية في مختلف المجالات ومختلف مدن ومحافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ملتقى «بيبان الشرقية» القائم على أرض معارض الظهران (الظهران إكسبو) والذي دشنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء أمس الأربعاء، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" .

وأعلنت أمانة المنطقة الشرقية، في جناحها الخاص بملتقى «بيبان الشرقية» عن فرصها ومشاريعها الاستثمارية، والتي تضمنت عددًا من المشاريع أبرزها المشاريع الترفيهية والتي تهدف لتنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج (جودة الحياة 2020) أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

واستعرضت الأمانة خلال مشاركتها في ملتقى بيبان فرصها الاستثمارية والتي تم طرحها دعمًا لرواد الأعمال وتنمية للمنطقة الشرقية، حيث تم طرح عدد من الفرص الاستثمارية المميزة في المجال الترفيهي، ومن بين المشاريع التي استعرضتها في الملتقى مشروع تطوير جزيرة المرجان كمشروع مقترح على مساحة تتجاوز ٥٧٣٧٨,٠٩٦١ متراً مربعاً، بأنشطة ترفيهية ومراسي سفن، إضافة إلى شاليهات ومنتجعات سياحية، إضافة إلى مشروع تطوير كورنيش الخبر بمدينة ترفيهية ومرسى سفن بمساحة ٦٠٩٦٠ متراً مربعاً ومشروع المدينة الترفيهية وحلبة السيارات على شاطئ العزيزية بمحافظة الخبر بمساحة تتجاوز ٢ مليون متر مربع.

وهناك أيضًا مشروع ساحات عربات الطعام في ٣ مواقع بحرية ومشروع بحيرة سيهات بمساحة 10 آلاف متر مربع ومشروع تطوير الواجهة البحرية الرئيسية في كورنيش محافظة القطيف، بمساحة تتجاوز ٥٠ ألف متر، ومشروع تطوير الحدائق القادمة وطرح جزء منها للاستثمار.

وأكدت الأمانة أهمية تلك المشاريع في خدمة المنطقة سياحيًا وجعلها أحد روافد السياحة العالمية، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم السياحة والمساهمة في تحقيق جودة الحياة، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة في مختلف المجالات الخدمية والتجارية والعقارية والترفيهية وذلك في إطار جهودها لدعم رجال ورواد الأعمال وتنمية للمنطقة.

ودعت عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة عبر تصفح بوابة الأمانة الرقمية www.Eamana.gov.sa والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، أو الاستفادة من الباقة الخدمية التفاعلية لتطبيق (استثماري) على الأجهزة الذكية الذي يهدف إلى الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، والمواقع الاستثمارية الشاغرة بكل شفافية، بالإضافة إلى التواصل إلكترونيًا مع وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة؛ مما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية المملكة 2030.