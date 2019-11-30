"فهد بن أحمد": عهد خادم الحرمين يشهد قفزات علمية وصناعية غير مسبوقة

أكد الأمير فهد بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- هي ذكرى محبة ووفاء لهذا البلد الطاهر المعطاء، وذكرى فخر واعتزاز منذ مرحلة التأسيس على يدي القائد الملهم الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقال الأمير "فهد بن أحمد": إن السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون تشهد قفزات غير مسبوقة، وتطورات متسارعة في شتى المجالات، جعلتها في مصاف الدول المتقدمة والكبرى في العالم بما وصلت إليه من قوى اقتصادية وعلمية وصناعية ومعرفية، ونهضة تنموية في وقت قياسي غير مسبوق.

وشدَّد الأمير فهد بن أحمد على أن سِجل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الحافل بالمنجزات التي لا يخفى على الجميع، ومن الصعب التعبير عنه في كلمات قصيرة؛ فهو القائد الحكيم، ورائد من رواد هذا الوطن الأوفياء الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذه البلاد، والعمل على رفعتها وتقدمها وازدهارها في مصاف الدول الكبرى.

يُشار إلى إن مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين هي مبادرة تطوعية نادرة، وملتقى تبادل وطرح أفكار، يجمع الصناعيين التنفيذيين من جميع شرائح الصناعات الوطنية، ومسؤولين حكوميين، ويتم النقاش والتواصل المفتوح خلال نوافذ عمل رسمية للملتقى، بإدارة مهنية، تعود على جميع الأعضاء بالمنفعة، وفَهم أكبر للتحديات وديناميكيتها المشتركة.