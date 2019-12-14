شاهد .. وزير الخارجية في ضيافة السفارة السعودية في الرباط

على هامش احتفالية مرور 50 عامًا على إنشاء "التعاون الإسلامي" بالمغرب

قام الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية ، والوفد المرافق له بزيارة لمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط ، بمناسبة زيارة سموه إلى المملكة المغربية الشقيقة لحضور احتفالية مرور 50 عامًا على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي.

وكان في استقبال سموه عبدالله بن سعد الغريري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية وأعضاء السفارة وقد ألقى سموه الكريم كلمة توجيهية بهذه المناسبة لمنسوبي السفارة.

كما أقام السفير مأدبة عشاء بمقر إقامته على شرف الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله والوفد المرافق لسموه، بحضور ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) وبعض أعضاء الحكومة المغربية وأعضاء السفارة بالرباط.