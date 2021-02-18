شاهد.. انطلاق أولى شحنات برنامج هدية خادم الحرمين من التمور بالخارج

دشنها "العريفي" من الأحساء لتوزع في 24 دولة حول العالم

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس السادس من شهر رجب لعام 1442هـ، من مقر مصنع تمور السعودية بمحافظة الأحساء إطلاق أولى شحنات التمور من برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - من التمور بالخارج لعام 1442هــ، لتوزيعها على المسلمين في 24 دولة حول العالم من أقليات وجاليات ومؤسسات وشخصيات إسلامية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.

وتأتي الهدية امتدادًا لما توليه قيادة المملكة من اهتمام في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين، لاسيما في شهر الخير والعطاء.

وبهذه المناسبة، قال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي: إن الوزارة وبإشراف مباشر من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تشرفت هذا اليوم بشحن أولى دفعات هذه الهدية التي توليها أهمية بالغة لأنها تحمل إسم غالي على الجميع مولاي خادم الحرمين الشريفين، كما تجسد دور المملكة الإنساني والريادي في خدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك من كل عام .

وأوضح الشيخ محمد العريفي أن الوزارة هذا العام عملت وبوقتٍ مبكر على وضع كافة الترتيبات اللازمة لتشمل الهدية مختلف قارات العالم حسب الحاجة والطلبات الواردة، وذلك بالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، ومراكز خادم الحرمين الشريفين بدول العالم، حيث اعتمدت هذا العام تنفيذ البرنامج في (24) دولة وفق معايير محددة تحقق أهداف البرنامج ورسالته السامية وشموليته لكافة المستفيدين .

وجدد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية التأكيد على أن تنفيذ البرنامج سيكون وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا في إطار الحرص على سلامة وصحة المستفيدين من البرنامج والعاملين فيه، مبيناً أن التمور المنتقاة هي من أجود وأفخر أنواع التمور بمحافظة الأحساء واحة النخيل ويتم تعبئتها وتغليفها وتعقيمها قبل إرسالها عبر الشاحنات المبردة التي تضمن المحافظة على جودتها لحين وصولها للمستفيدين منها عبر شركات شحن عالمية.

وفي ختام تصريحه، دعا العريفي الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يكتب الله لهما الأجر والمثوبة، وأن يصرف عن جميع بلاد العالم وباء كورونا وأن يبلغ الجميع شهر الصيام والقيام .

حضر مراسم تدشين إطلاق شحن هدية خادم الحرمين الشريفين مدير البرامج الموسمية بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ سلمان بن عبدالعزيز الفهيد وعدد من المسؤولين بالوزارة، وجمع من ممثلي القنوات الفضائية ووسائل الإعلام السعودية .