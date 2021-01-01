"أمانة الطائف" تنفِّذ 562 جولة رقابية صحية على الأسواق والمراكز التجارية

بمشاركة 130 متطوعًا.. ورصدت 47 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بكورونا

نفَّذت أمانة الطائف (562) جولة رقابية صحية، نتج منها رصد (47) مخالفة، تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس (كوفيد 19) في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و(12) مخالفات تكدس في الأسواق التجارية.



وتفصيلاً، أكدت الأمانة في بيان لها أنها ستتابع الأسواق والمراكز التجارية بالمحافظة، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة؛ وذلك من منطلق الحرص على سلامة الجميع. داعية أفراد المجتمع كافة للتعاون معها، والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والصحية من خلال مركز البلاغات الموحد 940.



وبيّنت الأمانة أن إدارة التطوع البلدي كثَّفت وجودها في الأسواق من خلال حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية "لسلامتنا نلتزم"، وشارك فيها أكثر من ١٣٠ متطوعًا ومتطوعة من أبناء وبنات المحافظة؛ وذلك لتنظيم الدخول، وقياس درجة الحرارة، والتوعية بلبس الكمامة، وتوزيع كمامات ومعقمات على مرتادي الأسواق والمولات التجارية بالمحافظة.