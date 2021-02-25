القيادة الكويتية تهنئ بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد

الشيخ نواف ابتهل للباري أن يديم على الملك وولي العهد وافر الصحة وتمام العافية

أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن التهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وابتهل أمير الكويت في برقية تهنئة بعثها لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إلى الباري جل وعلا أن يديم عليهما وافر الصحة وتمام العافية، ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها كل التقدم والازدهار.

كما عبّر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقيتين عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد، سائلين المولى تعالى أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية.

وفي برقية أخرى أعرب أمير دولة الكويت، عن التهنئة لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.

وسأل أمير دولة الكويت، في برقية تهنئة بعثها لسمو ولي العهد، المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

كما عبر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في برقيتين عن تهنئتهما لسمو ولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية.