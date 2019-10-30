بيع تذاكر عرض "كراون جول" مستمر.. وآل الشيخ: مستحيل "أفوتها"

تتواصل عمليات بيع تذاكر عرض WWE ‪كراون جول، الذي سيقام في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الثامنة من مساء الغد، بتنظيم من هيئة الترفية ضمن موسم الرياض.

وغرد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، داعيًا الجماهير لسرعة شراء التذاكر، وقال: "ترا ما بقى تذاكر واجد لـ WWE، وعرضهم بكرة الحق عليها قبل ما تخلص".

وأضاف: "بكرة بروح المصارعة هوجن واندر تيكر ورك فلير ونجوم في الرياض، مستحيل أفوتها".

يُذكر أن أسعار التذاكر تبدأ من 25 ريالاً حتى 2000 ريال، وهي على الشكل الآتي:

أرضي 1 : 250 ريالاً.

أرضى 2 : 150 ريالاً.

أرضى 3 : 50 ريالاً.

عرض محدود: 25 ريالاً.

الفئة العلوية: 50 ريالاً.

الفئة السفلية: 75 ريالاً.

‏‪VIP أرضي: 750 ريالاً.

ذهبي: 300 ريال.

بلاتيني: 2000 ريال.

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