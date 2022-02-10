كورونا في 3 دول.. 54122 إصابة جديدة بالأردن و24898 بالمكسيك و29 بالصين

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن كوريا الجنوبية سَجّلت زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا يوم الأربعاء، بلغت 54122؛ ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي مليونًا و185361.

كما سجلت البلاد 20 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6963 حالة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 24898 إصابة جديدة بفيروس كورونا و743 وفاة أخرى يوم الأربعاء.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و192008، والوفيات إلى 310627.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أمس؛ ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 106663.

وقالت اللجنة في بيان: إن سبع إصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.