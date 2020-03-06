"الأرصاد" تحذر الشمالية من عواصف رملية.. وتنبه الجوف بأتربة وشبه انعدام للرؤية

تشمل عدداً من المحافظات بالمنطقتين.. وتستمر الحالات حتى صباح السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تحذيراً لمنطقة الحدود الشمالية وتنبيهاً متقدماً لمنطقة الجوف، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت "الأرصاد" في تحذير لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد استمرار عواصف رملية تتسبب في انعدام للرؤية الأفقية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وبدأت الحالة الساعة 15.30 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الجوف، ذكرت "الأرصاد" أن المنطقة تشهد أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الِأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وبدأت الحالة الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.