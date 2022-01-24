عقب المقطع المتداول.. النيابة العامة توجّه بالقبض على شخصَيْن دهسا رجلاً في شارع عام

مصدر مسؤول: "النيابة" ستلاحق كل مَن يعرّض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأنه بناءً على ما تمّ رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخصَيْن بدهس رجل والاعتداء عليه، فقد وجّه النائب العام بالتحقّق من محتوى الفيديو، والقبض على جميع المتورّطين بالاعتداء، ومباشرة التحقيق معهم على الفور تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم.

وأكّد المصدر على أن قضايا الاعتداء على الأشخاص، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وشدَّد المصدر على أن النيابة العامة ستلاحق كل مَن يعرّض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، وفقاً لمقتضيات النظام، وستجرّم السلوكيات كافة التي ترّوع الآمنين وتمس سكينتهم وحقوقهم المصونة شرعاً ونظاماً، وستقدّم للمحاكمة كل مَن أسهم في إتيان هذه الأفعال بشكلٍ مباشرٍ أو عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة لينالوا جزاءهم العادل.