في كل الأقسام.. اعتماد التشكيلات الإشرافية في "تعليم الأفلاج"

"آل مغيرة" أصدر قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات

أصدر مدير التعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتكليف تسعة معلمين وست معلمات بالعمل، بالإشراف وفقاً لآلية التشكيلات الإشرافية.

واعتمد "آل مغيرة"، اليوم، حركة التشكيلات الإشرافية لبقية المشرفين والمشرفات في كل الأقسام التربوية بتعليم الأفلاج.