حيوي ويختصر.. أول طريق يربط السعودية وعُمان.. تأخّر أعواماً ويفتتح قريباً

فيما يجرى العمل على قدمٍ وساق لإنشاء المرافق اللازمة لخدمة مستخدميه

كشف وكيل وزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العُماني، سالم محمد النعيمي؛ أن أول طريق يربط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الذي تأخر منذ سنوات، سيتم افتتاحه قريباً.

وقال "النعيمي"، في مقابلة مع تلفزيون عُمان، إن الطريق يعد شبه مكتمل، وجارٍ الآن العمل على إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه، مشيراً إلى أن الطريق لن يقطع المسافة بين البلدين بنحو 800 كيلو متر فحسب؛ بل سيقلل أيضاً من وقت السفر بشكل كبير".

ووصف الطريق الذي يربط بين البلدين بأنه "حيوي"، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الطريق يمر عبر المملكة العربية السعودية، ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم، بما في ذلك الربع الخالي.

ويمر الطريق عبر الربع الخالي ومحافظة الأحساء الشرقية بالسعودية، ويبلغ طول الطريق في عُمان نحو 160 كيلو متراً، بينما يقع نحو 580 كيلو متراً منه في المملكة العربية السعودية.