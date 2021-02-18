ترامب: سأطلق منصة تواصل اجتماعي خاصة بي ولن أعود لـ"تويتر"

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريح لشبكة Newsmax أنه لن يعود لموقع "تويتر"، ويفكر في إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة به.

وكانت شركة "تويتر" قد أعلنت أنها حجبت حساب ترامب بشكل دائم؛ بسبب "خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف".

كما تم تعليق حسابات ترامب في "فيسبوك" و"سناب" و"يوتيوب"، بعد أن اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.