موسى يظهر في تدريبات النصر.. ومناورة تجهزهم للوحدة

انتظم النيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر في تدريبات الفريق بعد انتهاء إجازته عقب مشاركته مع فريقه في كأس إفريقيا. وبدأ اللاعب تدريباته استعدادًا لمباريات الموسم المقبل.

وواصل الفريق الأصفر تدريباته استعدادًا لمباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي الاثنين المقبل في أبو ظبي.

وبدأ البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر، المران بتدريبات بدنية، قبل تقسيم الفريق لمجموعتين لإجراء تدريبات تكتيكية، وإجراء مناورة في منتصف الملعب.