شاهد.. رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض

عقب رحلة تاريخية كأول رائد فضاء عربي يصل محطة الفضاء الدولية

هبطت مركبة الفضاء "سويوز إم إس 12"، التي تقل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في قاعدة في كازاخستان، الخميس، بعد رحلة تاريخية كأول رائد فضاء عربي يصل محطة الفضاء الدولية.

ويعود "المنصوري" إلى الأرض، برفقة رائد الفضاء الأمريكي نيك هايغ ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين.

ووفق "سكاي نيوز" بدأت مراحل الهبوط من محطة الفضاء، بإغلاق مدخل المركبة ثم انفصالها، وبعدها دخلت المركبة الغلاف الجوي، قبل انفصال وحداتها.

وانطلق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء الماضي، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.

وقضى "المنصوري" 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.