"التحالف": الدفاعات السعودية أسقطت 3 طائرات مُسيَّرة حوثية تجاه نجران

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمَّرت 3 طائرات مُسيَّرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران .
وتفصيلاً، قال التحالف: "رصدنا انطلاق الطائرات المسيَّرة من العاصمة صنعاء. وقد اتخذت الميليشيا من المدنيين دروعًا بشرية". مضيفًا بأنه "استجابة للتهديد سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد".
قال إن الميليشيا أطلقتها من العاصمة صنعاء واتخذت المدنيين دروعًا بشرية
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمَّرت 3 طائرات مُسيَّرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران .
وتفصيلاً، قال التحالف: "رصدنا انطلاق الطائرات المسيَّرة من العاصمة صنعاء. وقد اتخذت الميليشيا من المدنيين دروعًا بشرية". مضيفًا بأنه "استجابة للتهديد سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد".