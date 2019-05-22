"محاكاة جامعة الطائف" يُكَرّم "الشيباني" لإنقاذه طفلاً من الغرق

تسلم اعتماداً من جمعية أمريكية لتدريب الإنعاش القلبي الرئوي

كرّم وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير، الدكتور عبدالرحمن الأسمري -بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية- المواطن سالم الشيباني؛ تقديراً لمبادرته في إنقاذ الطفل "هتان القرشي" من الغرق في إحدى حدائق مدينة الطائف، بعد تطبيقه تعليمات الإنعاش القلبي الرئوي التي تَدَرّب عليها سابقاً.

وجاء التكريم بحضور عائلتيْ "الشيباني والقرشي"، وممثلي فريق "متطوعي مدد"؛ تقديراً لعملهم المتفاني في نشر ثقافة الإنعاش الرئوي وتوضيح أهميته.

وكانت جامعة الطائف -ممثلة في مركز المحاكاة والتدريب الطبي- قد تسلمت شهادة جمعية القلب الأمريكية الدولية، واعتماده مركزاً للتدريب لبرامج الإنعاش القلبي الرئوي.

وتم تسليم شهادة الاعتماد خلال لقاء "الأسمري"، مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من جمعية القلب الأمريكية الدولية زهراء الهلالي.

وقالت المشرفة على مركز المحاكاة والتدريب الطبي بجامعة الطائف الدكتورة إباء فلمبان: المركز يقدم خدماته التعليمية والتدريبية لبرامج التعليم الطبي والصحي لجميع الكليات الصحية؛ باختلاف تخصصاتها.

وأضافت: فيما تعتبر الطرق التقليدية في التعليم والتدريب هي أساس التعليم الصحي، تعد أساليب المحاكاة المتقدمة والواقع الافتراضي من أفضل وأحدث الطرق العلمية المستخدمة في مركز المحاكاة والتدريب الطبي بجامعة الطائف لتدريب طلاب الكليات الصحية وتمكينهم من تعلم المهارات الحديثة، وتطبيقاتها خلال سنوات التعلم والممارسة الطبية.

وأردفت: المركز يهدف إلى رفع كفاءة الممارسين الصحيين وطلبة البكالوريوس والدراسات العليا؛ من خلال تقديم برامج تدريبية ومحاكاة ذات جودة عالية تخدم المجتمع وتدعم الأبحاث العلمية، وتوفر كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة وبيئة تعليمية تدريبية ذات ثراء علمي وتكنولوجي وفق متطلبات حديثة في مجال التدريب الطبي.

يشار إلى أن مركز المحاكاة والتدريب الطبي بجامعة الطائف، قد خصص برنامجاً لتقديم دورات مختلفة للعموم؛ وخاصةً مقدمي الرعاية الصحية في علوم الإنعاش والتدخل السريع لإنقاذ حياة المصابين، بالشراكة مع جمعية القلب الأمريكية.