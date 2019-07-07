"الخامري": انطلاق أعمال موسم الحج 1440 وتنفيذ خطة الفرع لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار

من بعد الدوام الرسمي للدولة من يوم الخميس 1 ذي القعدة وحتى 29 ذي الحجة من نفس العام

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري، انطلاق أعمال موسم الحج وتنفيذ خطة فرع الوزارة في موسم الحج 1440هـ بعد الدوام الرسمي للدولة من يوم الخميس الموافق 1440/11/1هـ وحتى تاريخ 1440/12/29هـ من نفس العام، على أن يكون مدة العمل خمس ساعات يومياً من الساعة الرابعه عصراً حتى التاسعه مساءً، ويشمل العطل الأسبوعية الجمعة والسبت.



وحثّ الدكتور الخامري الموظفين الموكول لهم خطة فرع الوزارة، وكذلك الميدانيين ببذل الجهد وإنجاز العمل في تحقيق إنجاح موسم حج العام الحالي 1440هـ ليكون متميزاً عن المواسم الماضيه ومراقبة الله -عز وجل-، في العمل وتذكر شرف المكان والزمان.

وأضاف الدكتور الخامري أن تلك التوجيهات تأتي بعد موافقة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يتابع تلك الأعمال بنفسه تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يسخران كل العصاب بعد توفيق الله لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وختم "الخامري" تصريحه بسؤاله لله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ ولاة أمرنا من كل مكروه، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها، وأن ييسر للحجاج حجهم ويتقبله منهم.