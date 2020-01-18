برد الأزيرق .. الزعاق يعلن موجة قطبية تتدنى معها الحرارة هذا الأسبوع

قال: تؤثر في الشمالية والوسطى وأجزاءٍ من الشرقية والغربية بتمرحل زحزاح

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن موجة قطبية تتدنى معها الحرارة لمعدلات منخفضة من منتصف هذا الأسبوع تؤثر في المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع أن نستقبل موجة قطبية تتدنى معها الحرارة لمعدلات منخفضة من منتصف هذا الأسبوع.

وأضاف: تؤثر في الشمالية والوسطى وأجزاءٍ من الشرقية والغربية بتمرحل زحزاح إلى نهاية الأسبوع.

وتسمّى هذه الموجة عند أهالينا ببرد الأزيرق، وسُميت بذلك لزرقة وجه السماء أو زرقة الأجساد من البرد.