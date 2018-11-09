أمير الرياض يتابع بشكل مباشر أخر تطورات الأمطار بالمنطقة

يتابع أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بشكل مباشر مع أمين منطقة الرياض والدفاع المدني والإدارة العامة للطرق بمنطقة الرياض الحالة المطرية التي تمرُّ بها مدينة الرياض، ‏وسير عمل الجهات الخدمية والأمنية لرفع آثارها.

وتبدو الأمور - ولله الحمد – مطمئنة عدا بعض الاختناقات التي يجري العمل على إزالتها. سائلاً الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، ويعم بنفعها البلاد والعباد.