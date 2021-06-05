بالفيديو.. اندلاع حريق بسيارة حديثة الصنع في الأفلاج

بعد انبعاث أدخنة من مقدمة المركبة خلال سيرها

تصوير - أنس عيسى: اندلعت النيران في مقدمة مركبة حديثة الصنع أثناء سيرها بأحد أحياء محافظة الأفلاج.



وقال قائد المركبة ياسر آل خريجة لـ "سبق": "فوجئت أثناء قيادتي سيارتي مساء اليوم السبت بحي الدوائر بالأفلاج، ومن دون سابق إنذار، بانبعاث أدخنة من مقدمة السيارة، تحولت إلى ألسنة من اللهب خلال ثوانٍ، تسببت في احتراق السيارة بالكامل".



فيما هرعت فِرقة الدفاع المدني إلى الموقع، وأخمدت الحريق، وباشرت الجهات الأمنية ذات الاختصاص الحادثة.