الفرقة التطوعية بأمانة منطقة جازان تواصل أعمالها التوعوية

تواصل الفرق التطوعية بأمانة منطقة جازان القيام بمسؤولية الإشراف والتوعية الصحية لزوار المولات والمحال التجارية بهدف نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا ومواجهته بالطرق السليمة.

تأتي هذه الأعمال الميدانية لأمانة منطقة جازان تحت عنوان "تسوق بأمان" سعيًا لمساندة الجهات الحكومية والأهلية، وتعزيزًا للدور الاجتماعي في نشر التوعية بين المتسوقين وتعريفهم طرق الوقاية الصحيحة ومتابعة تطبيق التباعد بين الزبائن وتنظيم الأدوار وتوفير مستلزمات التعقيم، وتوزيع الكمامات والقفازات، وقياس درجة الحرارة، وتقديم خدمة التوجيه إلى الأماكن التي يرغبون الوصول إليها بشكل يضمن تباعدهم داخل المحال التجارية.

وتعمل الفرق التطوعية إلى جانب الفرق الرقابية المتخصصة من أمانة منطقة جازان التي تقوم بجولات رقابية مكثفة على المراكز التجارية وكل المنشآت المصرح لها بالعمل للتأكد من التزامها بمعايير السلامة والوقاية الصحية اللازمة خلال فترة الرفع الجزئي الذي يستمر حتى الـ 20 من شهر رمضان المبارك .

وتُعد هذه الخطوات الشبابية التطوعية كرافد للفرق الإسعافية الميدانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد Covid- 19 ومساهمة من شباب المنطقة في الأعمال الإنسانية التي قدمت صورة مشرفة عن وطننا الغالي الذي سيتغلب على هذه الظروف باستمرار وتكاتف الجميع إلى جانب الأعمال العظيمة التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة لسلامة أرواح المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.