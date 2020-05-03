شفاء 369 اليوم.. المملكة تتخطى حاجز 4000 متعافٍ من "كورونا"

1252 بالرياض و705 بجدة و668 بمكة و344 بالمدينة

تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز أربعة آلاف حالة تعافٍ من فيروس "كورونا" الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 4134 حالة حتى الآن.

وسجلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 369 حالة تعافٍ جديدة.

وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 1252 حالة، تلتها جدة بـ705 حالة، ثم مكة بـ668 حالة، ثم المدينة بـ 344 ثم القطيف بـ212 ثم الدمام بـ195، ثم الهفوف بـ156، وبعدها تبوك بـ101 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن ومحافظات المملكة.