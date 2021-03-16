الحوثيون يستهدفون حيًا سكنيًا في مأرب بصاروخ باليستي

أنباء عن سقوط أعداد من الضحايا المدنيين

استهدفت ميليشيات الحوثي، حيًا سكنيًا في مدينة مأرب، مما خلف دمارًا في منازل المواطنين، وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين.

ووفقاً لـ"العربية الحدث"، فإن الميليشيا قصفت الحي، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، وذلك بعد قصف مماثل الليلة الماضية

استهدف أحد أحياء الحديدة ضمن سياسة التهجير المتعمد للأهالي.