الحوثيون يستهدفون حيًا سكنيًا في مأرب بصاروخ باليستي

أنباء عن سقوط أعداد من الضحايا المدنيين

استهدفت ميليشيات الحوثي، حيًا سكنيًا في مدينة مأرب، مما خلف دمارًا في منازل المواطنين، وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين.

ووفقاً لـ"العربية الحدث"، فإن الميليشيا قصفت الحي، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، وذلك بعد قصف مماثل الليلة الماضية

استهدف أحد أحياء الحديدة ضمن سياسة التهجير المتعمد للأهالي.

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16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 05:37 PM

أنباء عن سقوط أعداد من الضحايا المدنيين

الحوثيون يستهدفون حيًا سكنيًا في مأرب بصاروخ باليستي

فهد كاملي

الرياض

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استهدفت ميليشيات الحوثي، حيًا سكنيًا في مدينة مأرب، مما خلف دمارًا في منازل المواطنين، وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين.

ووفقاً لـ"العربية الحدث"، فإن الميليشيا قصفت الحي، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، وذلك بعد قصف مماثل الليلة الماضية

استهدف أحد أحياء الحديدة ضمن سياسة التهجير المتعمد للأهالي.

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