"فضايل" يحمّل ميليشيا الحوثي الإرهابية فشل اجتماعات "الأسرى" بعمّان

دان رفضهم الإفراج عن المختطفين المدنيين والمرضى وكبار السن

حمّل وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى ماجد فضايل، وفد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران فشل اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً التي عقدت مؤخراً في الأردن.

وتفصيلاً، قال "فضايل" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) : إن حالة الإصرار على إفشال جولة المفاوضات من قبل وفد ميليشيا كانت واضحة، وأخذت أشكالاً متعددة، منها المطالبة بأسماء لا علم لهم بها، وتعليق المشاورات لمدة أسبوع لإحضار شخص منتحل صفة محافظ البنك المركزي اليمني وآخرين، مما اضطر مكتب المبعوث الأممي للتنسيق مع السلطات الأردنية لاستقدامهم لغرض إعادتهم إلى صنعاء بطيران الأمم المتحدة بعد أن كانوا في إيران.

وأضاف: "خلال المفاوضات رفض وفد الميليشيا الإفراج عن الصحفيين أو المختطفين المدنيين والمرضى وكبار السن، كما أصروا على تجاوز ما اتفق ووقع عليه في اتفاق عمّان 3 الخاص بإطلاق سراح 301 أسير ومختطف من الطرفين ".

وأوضح فضايل: إن وفد الميليشيا في إحدى اللقاءات قال لماذا نتبادل معكم الأسرى ونحن سندخل محافظة مأرب بالحرب ونحرر أسرانا بعد دخول المحافظة.

وناشد فضايل المنظمات الدولية ذات العلاقة والأمم المتحدة إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لضمان معاملة المختطفين في سجونهم بما يليق بالإنسان، مكرراً الدعوة للصحفيين في اليمن والعالم لمناصرة زملائهم الذين يعانون الأمرين، بعد أن حولهم الحوثي لدروع بشرية وعرضة للمساومات غير العادلة، وحمّل الحوثي مسؤولية سلامتهم.