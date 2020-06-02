إندونيسيا: 609 إصابات جديدة بكورونا

22 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 1663

سجلت إندونيسيا 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 27549 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية أن 22 حالة وفاة جديدة مرتبطة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 1663 حالة؛ في حين تعافى من المرض 7935 مريضًا إجمالًا.