شاهد .. ماذا صنعت "سائحة فرنسية" حين سماعها الأذان بالرياض

قالت إن الأذان شيء جميل وكانت تتمنّى القدوم للمملكة منذ زمن

أجهشت سائحة فرنسية مسلمة بالبكاء حين سماعها صوت الأذان ينطلق من مكبرات الصوت بجوارها من جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعلقت قائلة: "كنت أُريد أن آتي إلى هنا منذ فترة".

وظهرت "السائحة الفرنسية" في الفيديو الذي جرى تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وهي تلتقط لها صور سيلفي تذكارية مع الجامع، حين انطلقت المكبرات بصوت المؤذن وهو ينادي على صلاة المغرب، وحينها لم تتمالك نفسها وأجهشت بالبكاء.

وعلقت بقولها: "أنا هنا اليوم في الرياض، استطعت أن أسمع صوت الأذان الرائع"، وحين سألها أحد الشباب عن سبب بكائها ذكرت أن صوت الأذان شيء جميل؛ حيث كانت تصلي منذ فترة وكانت تتمنى الحضور إلى السعودية، وقد أحست بشعور جميل عند سماعها للأذان.