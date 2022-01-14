أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات ومراكز: الحناكية والصويدرة والعيص والفريش والفقرة والمسيجيد واليتمة وخيبر وطاشا.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية ظهراً.