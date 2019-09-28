"الأرصاد" تنشر صور مخرجات WRF لأمطار عسير وجازان

"الهيئة" أكّدت أن الأجزاء الساحلية بالمنطقتيْن قد تتأثر بالهطولات

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صور مخرجات النموذج العددي WRF التي توضح احتمال هطول الأمطار الغزيرة على مرتفعات عسير وجازان، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات الباحة و مكة المكرّمة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أنه قد تتأثر بهذه الأمطار الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 02:05 PM

"الهيئة" أكّدت أن الأجزاء الساحلية بالمنطقتيْن قد تتأثر بالهطولات

"الأرصاد" تنشر صور مخرجات WRF لأمطار عسير وجازان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صور مخرجات النموذج العددي WRF التي توضح احتمال هطول الأمطار الغزيرة على مرتفعات عسير وجازان، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات الباحة و مكة المكرّمة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أنه قد تتأثر بهذه الأمطار الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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