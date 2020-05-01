إسبانيا: تسجيل 281 حالة وفاة بكورونا

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 24824

سجّلت إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 281 حالة وفاة، و1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية، أن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 24824 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 215216 حالة، في حين تماثلت 114678 حالة للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

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01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 01:59 PM

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 24824

إسبانيا: تسجيل 281 حالة وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 281 حالة وفاة، و1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية، أن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 24824 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 215216 حالة، في حين تماثلت 114678 حالة للشفاء.

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فيروس كورونا الجديد

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