"الصحة": تسجيل 3669 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4375 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 30 يناير 2022، تسجيل 3669 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 683053 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4375 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 635191 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8936 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 940 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 30 يناير 2022، تسجيل 3669 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 683053 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4375 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 635191 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8936 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 940 حالة.