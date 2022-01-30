"الصحة": تسجيل 3669 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4375 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 30 يناير 2022، تسجيل 3669 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 683053 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4375 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 635191 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8936 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 940 حالة.