الأهلي يغلق مفاوضات التجديد مع عبدالفتاح.. واللاعب في طريقه إلى النصر

عرض النادي العاصمي 20 مليون وسيارة فاخرة وفيلا

أكدت مصادر صحفية محلية، أمس الثلاثاء، أن لاعب النادي الأهلي عبدالفتاح عسيري رفض العرض الأخير المقدم له من قبل إدارة ناديه والبالغ 6.5 مليون ريال في السنة.

وأشارت المصادر بأن اللاعب اقترب من التعاقد مع نادي النصر عقب دخوله فترة الأشهر الستة والتي يحق للاعب من خلالها التوقيع لأي نادٍ يقدم له العرض الاحترافي المناسب.



وكشفت المصادر إلى أن العرض الذي سيقدمه نادي النصر للاعب يبلغ 20 مليون ريال شاملة مقدم العقد والرواتب الشهرية للاعب وفيلا سكنية وسيارة فاخرة، ويمتد العقد لثلاث سنوات قادمة.



