بمقاطع فيديو.. لجنة الأفلاج تطلق إرشادات ضد "كورونا"

في إطار الحثّ على البقاء بالمنزل والتزام التعليمات الوقائية

أطلقت لجنة تنمية الأفلاج حزمة من الرسائل الإرشادية ضد تفشي "كورونا"، من خلال بث مقاطع فيديو وتصاميم "انفجرفيك".

وكانت لجنة الأفلاج قد أطلقت فيديوهات توعوية شارك فيها أفراد المجتمع في إطار الحثّ على البقاء بالمنزل والالتزام بالتعليمات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وقام الفريق الإعلامي بالجنة الأفلاج بإعداد تصاميم "انفجرفيك" تؤكد أهمية الوعي المجتمعي واتباع توجيهات الحكومة.

لجنة تنمية الأفلاج فيروس كورونا الجديد

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27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 04:46 PM

في إطار الحثّ على البقاء بالمنزل والتزام التعليمات الوقائية

بمقاطع فيديو.. لجنة الأفلاج تطلق إرشادات ضد "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الأفلاج

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أطلقت لجنة تنمية الأفلاج حزمة من الرسائل الإرشادية ضد تفشي "كورونا"، من خلال بث مقاطع فيديو وتصاميم "انفجرفيك".

وكانت لجنة الأفلاج قد أطلقت فيديوهات توعوية شارك فيها أفراد المجتمع في إطار الحثّ على البقاء بالمنزل والالتزام بالتعليمات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وقام الفريق الإعلامي بالجنة الأفلاج بإعداد تصاميم "انفجرفيك" تؤكد أهمية الوعي المجتمعي واتباع توجيهات الحكومة.

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لجنة تنمية الأفلاج فيروس كورونا الجديد

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