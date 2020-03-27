بمقاطع فيديو.. لجنة الأفلاج تطلق إرشادات ضد "كورونا"

في إطار الحثّ على البقاء بالمنزل والتزام التعليمات الوقائية

أطلقت لجنة تنمية الأفلاج حزمة من الرسائل الإرشادية ضد تفشي "كورونا"، من خلال بث مقاطع فيديو وتصاميم "انفجرفيك".

وكانت لجنة الأفلاج قد أطلقت فيديوهات توعوية شارك فيها أفراد المجتمع في إطار الحثّ على البقاء بالمنزل والالتزام بالتعليمات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وقام الفريق الإعلامي بالجنة الأفلاج بإعداد تصاميم "انفجرفيك" تؤكد أهمية الوعي المجتمعي واتباع توجيهات الحكومة.