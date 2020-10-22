"بر فيفاء" تختتم دورة "تأهيل المقبلين على الزواج"

بمجموع دعم 33 ألف ريال قُدّم للمتدربين

اختتمت جمعية "البر" الخيرية بمحافظة فيفاء؛ دورة المدرب أحمد إبراهيم العبدلي تحت عنوان "تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج"، بمركز الشيخ مصلح بن فرحان الفيفي.

وفي نهاية الدورة قدمت الجمعية شهادات الشكر والدعم المادي للمقبلين على الزواج والمستفيدين من البرنامج؛ إذ بلغ مجموع الدعم 33 ألف ريال.

جاء ذلك بحضور مدير الجمعية الشيخ يزيد أسعد الفيفي، ونائب رئيس الجمعية الشيخ أحمد مصلح الفيفي، وعضو مجلس الإدارة الشيخ حسن موسى الفيفي.

كما قدمت "البر" الخيرية بفيفاء شهادة شكر وتقدير للمدرب أحمد إبراهيم الفيفي، الذي قدّم دورة تطوعية بعنوان "تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج"، واستمرت ليومين بمجموع عشر ساعات تدريبية.